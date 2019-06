Patrick Mouratoglou : Chic et amoureux avec Serena Williams et Hilary Swank

Jeu, set et gala ! Pour la cinquième année consécutive, Patrick Mouratoglou recevait les plus grand sportifs de la planète, dimanche 23 juin 2019, pour participer au prestigieux Mouratoglou Resort Annual Gala. L'événement a pris place à Sophia Antipolis, dans le cadre luxueux du Mouratoglou Resort, un complexe mêlant infrastructures sportives de pointe et hôtel 4 étoiles.

Une fois par an, Patrick Mouratoglou, illustre coach de la championne Serena Williams, réunit la fine fleur du sport international et une pléiade de stars dans le but de lever des fonds au profit de sa fondation Champ'Seed. Et l'édition 2019 était particulièrement marquante. L'invitée d'honneur n'était autre que Serena Williams, qui est venue accompagnée de son mari Alexis Ohanian. Lumineuse en robe courte, la légende de tennis a également pris la pose avec l'actrice Hilary Swank et le boxeur superstar Mike Tyson. Tous deux avaient également fait le déplacement avec leurs conjoints respectifs.

Naturellement, l'homme de la soirée, Patrick Mourataglou, était sur son 31 pour recevoir tout ce beau monde et a lui aussi posé pour les photographes avec sa compagne Ada. Le coach, homme d'affaires et consultant avait convié entre autres Bob Sinclar (qui a animé une partie de la soirée), Florent Manaudou et sa nouvelle amoureuse Alizé Lim, Mary Pierce, Frédéric Michalak, Ladji Doucouré, Alicia Aylies, Rachel Legrain-Trapani, Tatiana Golovin, Victoria Silvstedt, Shaun T, Michaël Jeremiasz et Nico Hülkenberg. L'événement caritatif était aussi l'occasion d'une grande vente aux enchères pour récolter des fonds pour la fondation Champ'Seed. Depuis sa création, le gala a permis de lever plus de 2,5 millions d'euros.

La fête s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Les invités ont pu se remettre de cette nuit magique le lendemain dans le Resort Mouratoglou. Ce temple du tennis et du bien-être de la french riviera comporte un hôtel 4 étoiles, la plus grande académie de tennis d'Europe, la Mouratoglou Tennis Academy, plusieurs piscines – dont une mythique en forme de raquette –, un restaurant prisé et un spa !