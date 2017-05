Serena Williams enceinte : Son charmant fiancé parle pour la première fois...

Ils formaient jusqu'à présent un couple ultra-discret. Serena Williams et Alexis Ohanian ont créé la surprise en assistant ensemble au Met Gala, prestigieux événement people qui s'est déroulé le 1er mai au Metropolitan Museum of Art de New York en présence de nombreuses stars comme Rihanna, Katy Perry, Blake Lively... Ensemble depuis plus de deux ans, la tenniswoman de 35 ans et le cofondateur de la plateforme Reddit ne s'étaient jamais autant exposés.

Pour cette première apparition officielle, les jeunes fiancés, qui attendent leur premier enfant, n'ont pas échappé aux interviews, Alexis Ohanian évoquant sa fiancée comme il ne l'avait encore jamais fait. Posant pour Humans of New York avec sa future femme, l'homme d'affaires de 34 ans ne tient que de tendres propos à son égard : "Elle a le plus grand des coeurs. Tout le monde voit son succès en tant qu'athlète, mais tout cela est lié à la taille de son coeur. Elle se donne à 100% dans tout ce qu'elle fait : en tant qu'amie, que compagne, et, bientôt, en tant que maman."