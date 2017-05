Serena Williams enceinte : Elle s'affiche enfin avec son beau fiancé au Met Gala

Si la révélation de sa grossesse était une erreur, son apparition très remarquée au MET gala lundi 1er mai ne l'était pas.Serena Williams a exposé ses formes de future maman sur l'un des plus prestigieux tapis rouges de l'année, celui déroulé au Metropolitan Museum of Art de New York à l'occasion du gala annuel du Costume Institute organisé cette année sur le thème "Comme des garçons". Pas de look masculin pour Serena Williams, mais une longue robe verte brillante et décolletée signée Versace, une montre Audemars Piguet et de magnifiques boucles d'oreilles pendantes XIV Karats. Ce ne sont toutefois pas ses luxueux bijoux que les photographes scrutaient, mais son ventre arrondi, qu'elle a exposé il y a quelques jours par accident sur Snapchat. Auteure d'une mauvaise manipulation sur le réseau social, la star du tennis avait publié une photo réservée à un usage privé sur laquelle était inscrit "20 weeks" (20 semaines).

Enceinte donc de cinq mois, Serena Williams ne s'est pas rendue seule à l'événement people mais accompagnée de celui à qui elle est fiancée depuis décembre dernier et qu'elle a toujours pris grand soin de ne pas surexposer : Alexis Ohanian, cofondateur de la plateforme Reddit. En couple depuis plus de deux ans, en route vers le mariage, les futurs parents sont apparus complices et radieux à New York, une grande première. Si Serena Williams et son amoureux se sont déjà montrés sur les réseaux sociaux, ils ne s'étaient encore jamais affichés ainsi publiquement.

Comblée par l'arrivée prochaine de son premier enfant prévu pour l'automne prochain - qu'importe l'odieux commentaire dont il a fait l'objet de la part d'une ancienne gloire du tennis -, la championne américaine de 35 ans s'est récemment adressée au bébé qu'elle porte dans un élan d'amour. "Mon Cher Bébé, Tu m'as donné la force que j'ignorais que j'avais. Tu m'as appris la réelle signification des mots sérénité et paix. J'ai hâte de te rencontrer. J'ai hâte que tu rejoignes le box des joueurs l'année prochaine. Mais plus important, je suis tellement heureuse de partager avec toi le fait d'être numéro un mondiale... encore une fois aujourd'hui. Le jour de l'anniversaire d'@alexisohanian. De la plus vieille numéro un mondiale au plus jeune numéro un du monde. - Ta maman", avait-elle partagé sur sa page Instagram.