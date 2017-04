Serena Williams, enceinte : L'odieuse remarque d'une icône du tennis sur le bébé

Rien ne va plus pour l'ancien champion de tennis roumain et actuel capitaine de l'équipe de Fed Cup de Roumanie, Ilie Nastase. Le vainqueur de l'US Open 1972 et Roland-Garros 1973 enchaîne les scandales.

Lors d'une conférence de presse organisée vendredi 21 avril en Roumanie, avant la rencontre de Fed Cup contre la Grande-Bretagne, Ilie Nastase s'en est pris avec violence à Serena Williams, enceinte de son premier enfant comme son agent l'a confirmé cette semaine. Les journalistes présents ont ainsi pu entendre la star du tennis âgée de 70 ans dire à un membre de son équipe : "On va voir de quel couleur il est. Chocolat au lait ?", en faisant référence au futur bébé de Serena Williams. Un commentaire choquant rapidement suivi d'une réaction de la Fédération internationale de tennis (ITF), qui a ouvert une enquête. "L'ITF ne tolère pas les remarques et les comportements discriminatoires et offensants", a déclaré à la BBC un porte-parole de la fédération. "Nous sommes au courant des remarques du capitaine de la Roumanie Ilie Nastase et nous avons immédiatement lancé une enquête pour disposer de tous les faits avant de prendre des mesures", a-t-il ajouté. Ilie Nastase s'en était déjà pris à la numéro deux mondiale en l'accusant de dopage.

La veille, jeudi 20 avril, le capitaine roumain avait déjà tenu des propos inappropriés à l'encontre de la capitaine britannique Anne Keothavong avant la rencontre entre leurs deux nations. Il n'avait ainsi pas hésité à lui demander son numéro de chambre au cours du dîner officiel avant de lui redemander devant les photographes en l'enlaçant fermement par les épaules après le tirage au sort vendredi.

Comme si ces comportements irrespectueux ne suffisaient pas, Ilie Nastase en a rajouté une couche ce 22 avril lors du match opposant la Roumaine Sorana Cirstea à la Britannique Johanna Konta. La légende du tennis en perdition s'en est prise à l'arbitre ainsi qu'à la capitaine britannique Anne Keothavong et à sa joueuse, la poussant jusqu'aux larmes avec ses remarques déplacées. Le match a été interrompu et Ilie Nastase expulsé, escorté hors du court par le service de sécurité.

Olivia Maunoury