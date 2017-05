Patrick Sébastien dément l'arrêt des "Années bonheur" et fait une annonce !

Samedi 13 mai, Patrick Sébastien avait annoncé dans Salut les Terriens (C8) face à Thierry Ardisson l'arrêt probable de son émission Les Années bonheur sur France 2. Ce 17 mai, l'animateur de 63 ans est finalement revenu sur cette possibilité... et a fait une annonce !

Concernant l'arrêt des Années bonheur, le pilier du PAF a finalement expliqué sur sa chaîne YouTube personnelle que les choses avaient quelque peu évolué. "Il était question de supprimer l'émission, finalement on va la raréfier. Il n'y aura que deux 'spéciales' des Années bonheur pour me laisser du temps", a-t-il indiqué pour le plus grand bonheur de ses fidèles.

Ce "temps" dégagé, Patrick Sébastien compte l'employer à bon escient puisqu'il a pour projet de lancer une nouvelle émission assez ambitieuse ! "À partir de la deuxième partie de septembre, je vais vous retrouver pour un magazine en deuxième partie de soirée qui va s'appeler Plaisir d'humour. (...) Ce ne sera pas mon humour à moi, ce sera le vôtre. On va faire l'actualité des sorties de théâtre, de café-théâtre, de cinéma, de presse, l'actualité politique... Je vais être entouré d'humoristes et de chroniqueurs. Et puis on va donner la chance à de jeunes humoristes et on ne va pas oublier non plus les youtubeurs parce qu'il y a des pépites en ce moment sur le net et j'aimerais les mettre en lumière", a-t-il expliqué avec enthousiasme.

Bref, contrairement à ce que disent les rumeurs malveillantes, Patrick Sébastien n'est pas près de quitter l'antenne de France 2 en 2017-2018 ! Il aura même la joie d'animer les 20 ans de son Plus Grand Cabaret du monde.