Patrick Sébastien : Filmé auprès des siens, entre coup de gueule et tendresse

Animateur phare de France 2 et star du petit écran depuis des années, Patrick Sébastien doit une partie de son succès à son organisation. L'animateur collabore en famille et, comme avec ses employés et ses collaborateurs, il pousse parfois des coups de gueule...

Patrick Sébastien était au coeur d'un sujet qui lui était consacré ce samedi 15 avril dans l'émission 13h15 sur France 2. L'occasion de découvrir des images, rares, des coulisses de son émission à succès Le Plus Grand Cabaret du Monde. A ses côtés, on peut voir qu'il travaille avec son épouse Nana (qui est son bras droit au sein de sa société de production Magic TV), sa soeur Françoise, que tout le monde appelle Fanfan, et même sa petite-fille, Marie-Andréa ! Une vraie PME familiale qu'il faut faire tourner pour le plus grand plaisir du public même si ce n'est pas ce business qui est le plus lucratif pour l'animateur.

Patrick Sébastien, malgré les critiques qui lui sont faites sur le niveau de ses blagues, s'efforce dans Le Plus Grand Cabaret du Monde d'offrir un beau spectacle aux téléspectateurs et, quand cela ne fonctionne pas comme il veut, il tape du poing sur la table. "C'est mal éclairé, c'est long, c'est trop chiant, il se passe rien ! (...) Je suis dans la merde", peut-on par exemple l'entendre râler dans un extrait.

Thomas Montet