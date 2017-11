Patrick Sébastien : "J'ai déjà prévu mon enterrement"

A l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Le bonheur n'est pas interdit (XO Editions), Patrick Sébastien multiplie les interviews. Lors d'un café pris avec Faustine Bollaert pour sa rubrique dans le magazine Femme actuelle, celui qui a animé la dernière des Années bonheur samedi 4 novembre 2017 a fait quelques confidences sur ses proches et... son enterrement.

Le roi de la fête sur France Télévisions a connu bien des souffrances. Marqué par la mort de son fils Sébastien, décédé à 19 ans suite à un accident de voiture en 1990, celui qui a envisagé le suicide quand son ex-compagne Marie Myriam est partie a trouvé refuge dans la légèreté et l'amour de ses proches. Ainsi est-il devenu un papy gâteau avec sa petite-fille de 26 ans, Marie-Andréa, enfant de Sébastien. "Elle est avec moi tout le temps. C'est la régisseuse, mon amie, le prolongement de mon fils", déclare-t-il. Patrick Sébastien a deux autres femmes indispensables à sa vie : Nana, sa compagne et "plus belle rencontre", et Lilly, sa fille adoptive, âgée de 10 ans.

En paix aujourd'hui avec lui-même, lui qui a combattu ses démons et ne boit plus un litre et demi de whisky par jour, Patrick Sébastien sait qu'il peut partir tranquillement. Lui qui dit ne pas se voir vivre encore dix ans a d'ailleurs tout prévu, conscient "qu'après 60 ans on peut tomber à la seconde". Pour Femme Actuelle, il révèle à quoi ressemblera son enterrement : "La mort ne me fait pas peur, j'ai déjà prévu mon enterrement. Je veux des guirlandes sur mon cercueil et une bosse à hauteur du sexe, pour faire chier. Mais je veux surtout qu'on écrive sur ma tombe ce que Brel voulait voir sur la sienne : 'Si vous m'aimez, fermez vos gueules !'"

Espérons tout de même que cette cérémonie n'arrivera pas trop vite.

