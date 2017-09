Patrick Sébastien : "Je ne me vois pas vivre encore 10 ans"

Patrick Sébastien ne mâche pas ses mots.

Interrogé à Namur par nos confrères belges de La Dernière Heure, l'animateur télé de 64 ans n'a pas hésité à s'en prendre à la direction de France 2, son employeur, tout en évoquant sa fin de vie.

Agacé de voir que Caroline Got, nouvelle directrice des programmes, avait supprimé trois numéros des Années bonheur pour la saison à venir, Patrick Sébastien a lâché : "Je parlerai des détails quand je serai parti. En trente ans de télévision, je n'ai jamais vécu ça. C'est pour cela qu'il faut trouver son bonheur ailleurs." Et de poursuivre sur sa possible éviction dans les mois qui viennent, comme David Pujadas ou de Julien Lepers avant lui : "Malheureusement, cela ne dépend ni de moi ni des téléspectateurs. Ce qui ne devrait pas être le cas vu que le Service public devrait être au service du public et non pas de trois personnes."

En dehors de son avenir cathodique, celui qui s'est fracturé la clavicule cet été en chutant dans des escaliers n'a pas caché qu'il songeait beaucoup à son avenir tout court. À l'écouter, son mode de vie ne lui permettrait pas de devenir centenaire ! "J'ai bientôt 64 ans, je fume deux paquets par jour, je bois 10 cafés et je tiens debout. Donc, à un moment, je vais forcément payer la note. Pas d'excès, mais je ne me vois pas encore vivre dix ans. Il me reste une dizaine de piges à vivre, pas plus. Je n'ai jamais baissé mon froc pendant soixante-quatre ans, ça ne va pas commencer maintenant. Je ne céderai donc pas."

