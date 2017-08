Patrick Sébastien, blessé après son accident : "J'aurais pu me tuer..."

En juillet dernier, Patrick Sébastien (63 ans) faisait une mauvaise chute dans des escaliers et s'en sortait notamment avec la clavicule fracturée. Un mois plus tard, l'animateur à succès du Plus grand cabaret du monde sur France 2 a décidé de donner de ses nouvelles sur sa chaîne Youtube afin de rassurer ses admirateurs.

D'entrée de jeu, le chanteur de La Fiesta a tenu à revenir sur son accident domestique dans le but de démentir des rumeurs qui ont couru à ce sujet. "Je n'ai pas été hospitalisé d'urgence. Je ne suis pas malade. Il y a un mois, je suis tombé lourdement, très lourdement sur des escaliers en dur. J'ai eu une fracture de la clavicule et une collection d'hématomes assez impressionnante", a-t-il assuré. Et le dynamique sexagénaire de poursuivre : "Tout ça se remet tout doucement, j'ai encore un petit scanner à passer pour être bien certain de pouvoir reprendre mes activités. Mais je compte bien les reprendre."

Puis, après avoir parlé de ses nombreux spectacles prévus avant sa rentrée télé et la future sortie, en octobre, de son livre Le Bonheur n'est pas interdit, Patrick Sébastien est revenu une nouvelle fois sur son récent malheur. "Faites gaffe avec les escaliers, il y en a qui s'en sont sortis moins bien que moi (...) Dans ce livre je dis qu'il faut relativiser et cet accident est arrivé comme pour me dire 'Tu l'as écrit, maintenant applique-le'. Effectivement j'ai relativisé, je me suis dit que même si j'ai beaucoup souffert, je l'ai échappé belle parce que j'aurais pu me tuer dans l'escalier", a-t-il conclu.

Une prise de parole à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !