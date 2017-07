Patrick Sébastien victime d'un accident : Belle fracture mais moral au top

Pauvre Patrick Sébastien. L'homme de télévision de 63 ans a été victime d'un accident. C'est lui-même qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Le festif sexagénaire qui adore la Fiesta, a été victime d'un accident domestique.

S'il n'a pas précisé lequel, la star de France Télévisions a en revanche dévoilé souffrir d'une fracture de la clavicule. On peut donc en déduire qu'il a fait une mauvaise chute et que son épaule doit être immobilisée.

Une bien mauvaise nouvelle pour ses fans qui ont prévu de le voir en concert. Car comme le révèle le présentateur du Plus grand cabaret du monde, il donne "rendez-vous fin août pour les galas". Or, il doit se produire le 24 juillet à Marseille, le 30 à Saint-Raphaël, le 11 août à Pauillac et le 13 à Palavas-les-Flots. Il est donc fort probable que Patrick Sébastien annule ces shows. Comme l'indique son message, il serait de retour le 24 août sur scène pour le gala de Narbonne.

Dans son court tweet, le chanteur a également eu une pensée rassurante pour ses admirateurs : "Ne vous inquiétez pas, le moral est bon !"