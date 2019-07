Paul (12 Coups de midi) fatigué par la cadence des tournages : La prod' s'adapte

Paul (20 ans), le champion actuel des 12 Coups de midi (TF1) atteint du syndrome d'Asperger, continue d'enchaîner les victoires et d'impressionner les Français. Cependant, il reconnaît que le rythme soutenu des tournages n'est pas forcément toujours simple à gérer pour lui...

"Cinq émissions par jour, c'est le maximum que je peux vraiment endurer. À la quatrième déjà, je commence à fatiguer", a assuré le jeune homme lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Loisirs. L'animateur Jean-Luc Reichmann, qui a accompagné Paul lors de cet entretien, a alors expliqué : "Les journées de tournage sont effectivement réaménagées. On prend un peu plus de temps entre les émissions. C'est important qu'on laisse sa place à la différence. Je veux que chacun ait sa chance. Comme pour d'autres candidats, j'essaie d'être au plus proche de Paul."

Au-delà de la cadence des tournages, Paul reconnaît toutefois que cette expérience incroyable à la télévision française le rend très heureux. "Mon entourage s'aperçoit que j'exprime plus de joie sur le plateau. Je ne m'en rends pas compte. C'est la première fois que j'ai autant de monde autour de moi. (...) Il y a des fois où j'ai du mal à m'endormir tellement je suis pressé de revenir. Mais si je suis là, c'est parce que je suis bien disposé psychologiquement à jouer et à subir la pression du plateau", a-t-il expliqué avec enthousiasme. Un constat très positif quand il se souvient de moments plus difficiles. "Avec ma famille, ça a été compliqué il y a quelques années parce que j'étais dépressif. Je vais mieux depuis trois, quatre ans", a-t-il révélé.

Lundi 1er juillet 2019, Paul en est à sa 65e participation aux 12 Coups de midi et il est à la tête d'un pactole de 248 927 euros... et ça n'est évidemment pas fini !

