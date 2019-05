Paul (12 Coups), son syndrome d'Asperger : la révélation surprenante de sa maman

Ce vendredi 23 mai 2019, TF1 a diffusé un nouveau numéro des 12 Coups de midi. Paul (19 ans) est toujours en compétition et a, à ce jour, remporté 101 640 euros. Aujourd'hui encore, ses parents, ainsi que son frère et sa soeur, étaient présents dans le public. Et sa maman a fait une nouvelle révélation sur sa maladie, le syndrome d'Asperger (une forme d'autisme).

Sophie a expliqué que ce n'est qu'à l'âge de 16 ans que Paul a été diagnostiqué. "Le syndrome d'Asperger a été décelé chez lui quand il a eu 16 ans, alors que depuis qu'il a à peu près 3 ans, on dit à tous les médecins qu'il y a quelque chose de différent. Cette maladie est très méconnue. C'est en procédant par élimination qu'un médecin a dit : 'On fait le test de QI. Il n'est pas surdoué. On va faire le test du syndrome d'Asperger.' Et c'était ça", a-t-elle confié.

Jean-Luc Reichmann a ensuite salué le dévouement des parents de Paul : "Comme quoi cette pugnacité vous a permis d'arriver à un résultat extraordinaire. Et bravo à vous. S'il n'y avait pas cette famille unie que vous êtes, ça n'aurait pas marché. C'est grâce à vous deux et votre belle éducation." L'animateur de 58 ans est aussi très présent pour le candidat.

Le 10 mai dernier, la maman de Paul a révélé que Jean-Luc Reichmann a été d'une grande aide à la suite d'une crise d'angoisse de son fils. "Je tenais à vous remercier Jean-Luc parce que vous avez parfaitement su gérer la crise hier. Vous êtes allé le chercher avec une grande bienveillance. Vous avez parfaitement géré", a-t-elle déclaré. Et le présentateur de répondre : "C'est avec grand plaisir, je suis là pour donner au maximum. J'ai moi-même une petite soeur qui est totalement handicapée. C'est avec beaucoup plus d'attention qu'il faut être là. (...) Chacun a ses petits soucis. En tous les cas, ça me fait vraiment plaisir."