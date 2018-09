Paul John Vasquez (Sons of Anarchy) : L'acteur est mort à seulement 48 ans

Principalement connu pour son rôle dans la série américaine Sons of Anarchy, Paul John Vasquez est mort à l'âge de 48 ans. Selon les informations de TMZ, le comédien est décédé dans la soirée du lundi 24 septembre 2018. Il aurait succombé à une crise cardiaque alors qu'il était chez son père, à San Jose, en Californie. Malgré leur intervention rapide, les secours n'ont pas pu le réanimer.

"Cette nouvelle nous a surpris, a témoigné un représentant de l'acteur à People. Nous avons le coeur lourd. C'était un homme gentil, créatif et aimant. Il va nous manquer." Paul John Vasquez était apparu pour la première fois dans Sons of Anarchy en 2011, interprétant le personnage secondaire d'Angel Ganz. En plus de ce rôle, il avait échangé quelques répliques dans les séries Les Experts : Manhattan, How I Met Your Mother ou encore 21 Jump Street à la fin des années 1980. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de sa mort.

Cette triste nouvelle survient quelques mois après le décès d'un autre acteur de Sons of Anarchy, Alan O'Neill. Le comédien est décédé le 6 juin dernier à l'âge de 47 ans après des années d'addiction à l'alcool.