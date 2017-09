Paul Wermus : Mort du journaliste et chroniqueur

C'est une bien triste nouvelle : Paul Wermus est mort à l'âge de 71 ans, révèle un message publié sur Twitter par l'écrivain André Bercoff, lequel s'est ému avec des mots très touchants de voir partir "un formidable ami, un infatigable journaliste, un dispensateur de chaleur humaine". "Juste quelqu'un de vraiment bien", insiste-t-il.

Le journaliste, qui a succombé selon nos informations à un cancer du pancréas, avait notamment collaboré avec de grands titres de la presse comme France-Soir, Le Quotidien de Paris, Le Figaro et VSD, magazine pour qui il a écrit sa dernière chronique, À couteaux tirés, dans le numéro du 7 au 13 septembre 2017.

Paul Wermus a également travaillé pour la télévision, dans Piques et polémiques sur France 3 et il a tenu des chroniques mondaines et sur le cinéma pendant douze ans sur France Info.

Proche de Laurent Ruquier, il était présent dans plusieurs de ses émissions : On a tout essayé, On n'a pas tout dit (France 2), On va s'gêner (Europe 1) et Les Grosses Têtes (RTL). Il a aussi collaboré avec Jean-Marc Morandini.

Depuis septembre 2011, il animait l'émission Paris Wermus, Paris Cactus sur France 3 et, depuis septembre 2013, une matinale sur France 3 Paris Île-de-France, Les Matins de Paris.

Paul Wermus a aussi écrit plusieurs livres : Guide des bistrots à moins de 30 francs, Petites Blagues entre amis (1996), L'Almanach Wermus (2005), Paul Wermus, Les Vipères de la télé (2015).

Nous adressons toutes nos condoléances à ses proches et à sa famille.