Paulo (L'amour est dans le pré) : Comment l'émission a changé sa vie...

En 2016, Paulo participait à la saison 11 de L'amour est dans le pré (M6). Un an plus tard, et alors que la saison 12 bat son plein, l'éleveur de chevaux a donné de ses nouvelles. En effet, à l'occasion de sa participation ce dimanche 13 août 2017 à la 37ème édition de la fête du cheval à Loudéac, en Bretagne, dont il est l'invité vedette, l'agriculteur a accordé un entretien à Actu.fr.

Ainsi, celui qui a été inscrit par "une dame dont le petit garçon venait faire de l'attelage" ne regrette rien. "J'ai été franc, je n'ai pas menti. J'ai parlé de l'agriculteur qui est tout seul sur son exploitation et ne trouve personne pour partager sa vie", a-t-il déclaré. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son portrait en a séduit plus d'une : "J'ai reçu dans les 150 lettres et il y en a d'autres qui sont arrivées par la télé."

L'émission m'a apporté le bonheur

Et de poursuivre : "Depuis l'émission, des gens viennent aussi me voir chez moi. Je viens de recevoir des Suisses. (...) Chez moi, c'est porte ouverte. Les gens viennent boire un petit café. On se fait des amis. J'aime voir du monde." En bref, L'amour est dans le pré a été "une bonne chose" dans la vie de Paulo : "Elle (ndlr : l'émission) m'a apporté le bonheur !"

Pour rappel, lors de son passage dans le programme de dating présenté par Karine Le Marchand, le Breton avait craqué pour Céline Dion, avant de finalement se rétracter. Le manque de sexualité et la fatigue chronique de sa prétendante l'avaient refroidi. Toutefois, ce passionné de chevaux a fini par trouver l'amour. En effet, il a eu un véritable coup de foudre en lisant le courrier de Caroline, 52 ans.