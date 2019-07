Pékin Express 2019 : Qui sont Laetitia et Aurélie, les soeurs que tout oppose ?

Après quatre ans d'absence, Pékin Express avait fait son retour en 2018 pour le plus grand plaisir des téléspectateurs de M6. Face au succès de la saison remportée par Didier et Christina (la patronne et l'employé), la sixième chaîne a pris la décision de renouveler son émission d'aventure cette année.

À partir du 18 juillet 2019, le public pourra donc suivre Pékin Express 2019 (ou Pékin Express, la route des 50 volcans). Huit binômes se sont envolés pour le Guatemala afin de vivre une expérience hors du commun. Après cette étape, les candidats toujours en compétition ont eu la chance d'aller au Costa Rica et en Colombie. Parmi les participants, on retrouvera Laetitia (38 ans) et Aurélie (34 ans), deux soeurs au caractère bien trempé.

Dans son communiqué de presse, M6 précise que les deux participantes se chamaillent depuis leur plus tendre enfance. Leurs caractères opposés font que l'ambiance entre elles est très souvent électrique, leur aventure dans Pékin Express a donc dû être assez mouvementée.

Interrogé par Télé 7 jours, Stéphane Rotenberg a confié : "Elles sont soeurs et mères de famille, mais tout les oppose. Elles s'adorent, mais ont du mal à ne pas se chamailler quand elles sont ensemble. Au départ, elles sont encore dans le contrôle de leur image. Mais c'est difficile de tenir sur la durée."

Autre binôme qui devrait être explosif : Fabrice (50 ans) et Briac (21 ans). Ils ne se connaissaient pas avant l'aventure et ont donc dû s'adapter rapidement afin d'aller le plus loin possible. Le premier est un grand sportif pour qui l'humain est très important et le second est très compétiteur, au point de ne pas toujours être fair-play. Ça promet !