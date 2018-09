EXCLU - Christina et Didier (Pékin Express) : "On a gagné la Coupe du monde"

Après neuf semaines d'aventures et de rebondissements, Christina et Didier ont été sacrés grands gagnants de Pékin Express 2018 : La Course infernale. Lors de la finale diffusée mercredi 5 septembre 2018 sur M6, la patronne et son employé ont montré toute leur détermination et ont tout donné, ce qui a payé. Pour Purepeople.com, le binôme vainqueur s'est confié sur sa victoire en exclusivité.

S'ils sont heureux d'avoir remporté Pékin Express 2018, Christina et Didier ne s'attendaient pas à leur triomphe. "À aucun moment, avant d'y être, on s'est projeté. C'était hyper important pour nous de rester concentrés sur l'étape du moment. C'est peut-être cela qui a fait qu'on a réussi finalement. Jusqu'au bout, on n'a rien lâché, mais on ne s'est pas dit qu'on irait forcément en finale", a assuré la patronne de Didier.

Christina compare ensuite sa victoire à celle de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2018 en juillet dernier : "On a vécu la même chose à l'intérieur." "J'aurais préféré gagner la Coupe du monde de football ! Malheureusement, je n'ai pas ce talent", s'est amusé Didier avant de conclure : "Quand on est derrière la ligne d'arrivée et quand Stéphane (Rotenberg, ndlr) nous annonce qu'on est les grands gagnants de Pékin Express 2018, on est comme un gamin. On est Kylian Mbappe sur les Champs-Elysées et on se dit 'Waouh, on l'a fait'."