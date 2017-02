Pelé : Le fils de la légende du football condamné à près de 13 ans de prison

Le fils du légendaire footballeur brésilien Pelé, Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento, a été condamné en appel à 12 ans et 10 mois de prison pour blanchiment d'argent, a annoncé sa défense vendredi 24 février à l'AFP.

En fin de journée vendredi, Pelé Jr s'est rendu aux autorités, au commissariat de la ville de Santos (sud-est du Bésil), afin de commencer à purger sa peine. "Ma frustration est grande car je suis accusé de blanchiment d'argent, alors que je n'ai jamais rien fait de tel", a-t-il déclaré aux reporters présents. Plus tôt dans la journée, son avocat, Eugenio Malavasi, avait pourtant précisé avoir immédiatement déposé un nouveau recours pour tenter de lui éviter la détention.

Le fils du "roi Pelé" avait été condamné fin mai 2014 par un tribunal de première instance de Santos à 33 ans de prison pour blanchiment d'argent issu du trafic de drogue. Edinho avait fait appel de la condamnation. La justice a décidé jeudi 23 février de confirmer sa culpabilité, en réduisant cependant sa peine à 12 ans et 10 mois.

Interrogé par l'AFP, le tribunal de l'Etat de Sao Paulo (sud-est) a affirmé que la procédure n'était pas publique et qu'il ne pouvait fournir aucune information. Edinho avait récusé toutes les accusations, affirmant que son seul lien avec les trafiquants était en tant que consommateur de drogues. Il avait été accusé sur la base d'enregistrements téléphoniques. Il avait été arrêté pour la première fois en 2005 lors d'une opération policière de démantèlement d'un important réseau de trafic de drogue.

Son père, Edson Arantes do Nascimento, alias le "roi Pelé", a eu sept enfants. Considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, il a été trois fois champion du monde avec le Brésil (1958, 1962 et 1970). Cette nouvelle risque-t-elle d'atteindre sa santé déjà fragile ?