Penn Badgley (Gossip Girl) : Surprise, l'acteur s'est marié en secret !

La jeune femme de 33 ans a un patronyme très connu puisqu'elle est la grande soeur des actrices Jemima Kirke (31 ans, star de la série Girls) et Lola Kirke (26 ans, vue dans les films Gone Girl et Mistress America). Sur Instagram, la dernière a d'ailleurs publié un cliché capturé après les noces, où le trio de soeurs prend la pose au côté du fils de la mariée, Cassius (7 ans).