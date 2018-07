Peter Sagan : Jeune papa, il annonce son divorce... en plein de Tour de France

Quel curieux timing... Alors même qu'il est occupé à défendre son maillot vert du meilleur sprinteur et qu'il vient de survivre au chapitre alpestre du Tour de France 2018, qui s'achevait ce jeudi 19 juillet à l'Alpe d'Huez, Peter Sagan a annoncé sur les réseaux sociaux son divorce.

Marié depuis le 11 novembre 2015 à Katarína Smolková et père avec elle d'un petit garçon qui n'a pas encore un an, Marlon, né le 25 novembre 2017, le coureur cycliste slovaque de 28 ans, membre de l'équipe allemande Bora-Hansgrohe, a révélé la fin de leur union via sa page Facebook, où il est suivi par plus d'un million de personnes.

"Au terme de longues discussions pleines de bienveillance, a-t-il écrit le 18 juillet au soir de la 11e étape du Tour, Kate et moi en sommes arrivés à la conclusion que nous serions bien mieux si nous nous séparions, en tant que couple. Nous pensons que nous devons continuer à mener notre vie en tant que bons amis et nous sommes d'accord pour dire que c'est la bonne décision. Nous sommes tombés amoureux, nous avons fait ensemble un bout de chemin fantastique et nous avons eu la chance d'avoir un magnifique et adorable fils, Marlon. Kate a été une partie importante de ma vie, m'a soutenu pendant toutes ces années dans ma carrière professionnelle et c'est une mère formidable. Nous n'avons pas de ressentiment l'un envers l'autre, nous allons juste prendre des routes séparées, dans un respect mutuel. Notre préoccupation première sera désormais Marlon. Nous donnerons absolument le meilleur de nous-mêmes pour l'élever dans un environnement attentif et nous serons les parents dévoués et aimants qu'il lui faut."

Libéré du poids de cette annonce difficile, Peter Sagan, vainqueur de dix étapes (dont deux lors de l'édition présente) de la Grande Boucle en sept participations, va maintenant pouvoir se concentrer sur son objectif principal du moment : rallier Paris et les Champs-Elysées avec la tunique verte sur les épaules.