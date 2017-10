Peter Simon : Le fils du multimillionnaire se tue dans un terrible accident

Le 30 septembre dernier, George Simon se trouvait au volant de sa luxueuse Porsche 911 turbo (à plus de 145 000 euros) lorsqu'il a violemment percuté un arbre, après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Il circulait sur une route de North Marden, près de Chic­hester, dans le comté de West Sussex. Le jeune homme de 32 ans est décédé sur le coup, laissant son célèbre et riche père "dévasté" comme le rapporte The Sun.

George Simon n'était autre que le fils de Peter Simon, un puissant homme d'affaires britannique à la tête des chaînes de prêt-à-porter Monsoon et d'accessoires Accessorize, dont la fortune est estimée à 673 millions d'euros. "Peter et toute la famille sont complètement dévastés. George n'était pas un playboy, il ne buvait jamais, ne se droguait pas et c'était un conducteur expérimenté. Il semble qu'il ait juste perdu le contrôle du volant. Il bâtissait avec succès sa propre carrière. C'est épouvantable", commente un ami proche de la famille au Sun. George Simon n'était pas accompagné au moment du tragique accident.

Ce drame n'est pas le premier auquel Peter Simon doit faire face. Cinq ans plus tôt, sa fille Zara, 36 ans, avait évité le pire après avoir chuté de la terrasse d'un club d'Ibiza située à plus de 6 mètres de hauteur. L'héritière s'en était finalement sortie avec une simple minerve.

Marié depuis vingt ans à sa femme Kate, Peter Simon est le père de quatre enfants, trois filles, Zara, Jessica et Camilla, et George, l'unique garçon.