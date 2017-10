Petra Ecclestone officiellement divorcée : Un accord trouvé avec James Stunt

Petra Ecclestone est soulagée, son richissime papa Bernie Ecclestone aussi. Alors qu'elle aurait pu se retrouver impliquée dans un divorce historique, la benjamine du magnat de la Formule 1 a finalisé sa rupture avec le riche homme d'affaires James Stunt jeudi 12 octobre, s'évitant des mois de procédure et de combat alors que plusieurs milliards d'euros étaient en jeu.

Mariée depuis six ans au père de sa fille Lavinia (4 ans) et de ses jumeaux Andrew Kulbir et James Robert Fredrick Stunt Jr (2 ans), Petra Ecclestone lui reprochait ses excès de violence. Si la fortune de la plus jeune fille de Bernie Ecclestone n'était absolument pas en danger grâce à la signature d'un contrat prénuptial d'une valeur de 20 millions avant les noces, le soulagement de se savoir enfin libre n'en reste pas moins entier.

Le divorce a officiellement été prononcé lors d'une audience express de cinq minutes organisée à Londres, au tribunal au Central London Family Court. Ni Petra Ecclestone (28 ans) ni James Stunt (35 ans) n'y a assisté. "Je suis juste heureux que cela soit terminé", a commenté Bernie Ecclestone au MailOnline, ajoutant qu'un déjeuner en famille était prévu dans la foulée, mais sans champagne et sans grosse célébration. De son côté, James Stunt est bien moins enthousiaste. "Je suis dévasté que mon mariage se soit écroulé. J'aime Petra et mes enfants", a-t-il commenté à la suite de l'audience.

Aucun détail sur l'accord trouvé entre les deux parties n'a été livré.