Phil Collins à nouveau hospitalisé en urgence : "Il ne va vraiment pas bien"

En juin dernier, Phil Collins avait été transporté à l'hôpital après avoir été victime d'une lourde chute dans un hôtel londonien. L'accident avait eu lieu après un concert. La star avait raté une marche et s'était ouvert le front en se rendant aux toilettes. "Phil est dans un mauvais état, sa tête est complètement bandée. Il est conscient et parle, mais il est frustré et mécontent de devoir annuler ses concerts", avait-on communiqué auprès du Sun. Depuis fin novembre, il était de retour dans le cadre de sa tournée ironiquement intitulée Not Dead Yet ("Pas encore mort"), incapable de se tenir éloigné de son public. Du 22 février au 23 mars prochain, il devrait assurer plusieurs dates en Amérique latine.

Alcool, dépression et lourds problèmes de santé, le papa de Joely (45 ans) et Simon (41 ans), nés de sa relation avec Andrea Bertorelli, mais aussi de Lily (28 ans, actrice dont la mère est Jill Tavelman) et Nicholas (16 ans) et Matthew (13 ans), nés de son dernier mariage avec Orianne Cevey, avait annoncé sa retraite en 2010 car physiquement dans l'impossibilité de continuer à faire de la musique. Depuis le début des années 2000, le showman a notamment subi plusieurs interventions chirurgicales, souffre d'une paralysie de la jambe droite, a perdu toute sensibilité au niveau des doigts et a un déficit de l'ouïe à l'oreille gauche.