Philippe et Mathilde de Belgique : Fidèles au poste après l'accident de Paola

C'est en tout petit comité royal que Philippe et Mathilde de Belgique ont honoré à Bruxelles ce vendredi 17 février 2017 la tradition, présents en l'église Notre-Dame de Laeken pour honorer la mémoire des membres défunts de la famille royale.

Depuis le 17 février 1935 et la messe commémorative célébrée un an jour pour jour après la mort du roi Albert Ier, le rituel, décidé quelques mois plus tard après la mort de la reine Astrid le 29 août de la même année, se perpétue. Il y avait cette année deux grands absents lors de la célébration : victime d'une mauvaise chute dont a résulté une fracture du fémur, la reine Paola a été hospitalisée jeudi aux Cliniques universitaires Saint-Luc et y était opérée ce vendredi ; son mari le roi Albert II avait fait savoir qu'il ne se présenterait pas à Notre-Dame de Laeken pour rester à son chevet. Le palais royal a indiqué que l'opération s'était "très bien déroulée".

Il n'est pas certain que la reine, âgée de 79 ans, aurait été présente sans ce nouvel accident, puisqu'elle se trouvait déjà au coeur d'une longue période de rééducation consécutive à une fracture vertébrale, occasionnée déjà par une chute, qui lui avait valu une semaine d'hospitalisation fin décembre.

Le roi Philippe et la reine Mathilde n'étaient toutefois pas totalement esseulés au premier rang de l'église : la princesse Léa et la princesse Maria-Esmeralda de Belgique, tantes du souverain, ainsi que sa cousine la princesse Margaretha de Luxembourg se joignaient à eux.

Jeudi, le couple royal avait reçu dans la capitale belge Bill Gates, venu participer notamment à un débat sur l'innovation sur la recherche médicale concernant des maladies dites "négligées".