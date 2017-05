Philippe Etchebest fait cuisiner Chris Hemsworth... sur un yacht !

Dans le genre duo improbable, celui-ci n'est pas mal. Samedi 27 mai, le chef Philippe Etchebest était présent à Monaco pour un prestigieux événement organisé par le fabricant suisse de montres Tag Heuer. Le juré de Top Chef en a profité pour passer derrière les fourneaux et préparer une fondue avec l'aide de... Chris Hemsworth. L'acteur qui campe Thor au cinéma depuis plusieurs année est l'ambassadeur de la marque et était donc lui aussi convié à la petite sauterie qui se déroulait sur un yacht. On se demande si Philippe Etchebest a été aussi sévère avec l'acteur qu'il l'est dans ses émissions. Probablement pas...

Le chef Etchebest est un ami de la marque Tag Heuer depuis de nombreuses années et porte toujours une luxueuse montre de l'horloger suisse à son poignet. Les deux nouveaux amis n'étaient pas seuls lors de l'événement qui se déroulait lors du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. La marque avait convié l'actrice et top Kate Upton, l'influenceuse Chiara Ferragni, l'artiste Alec, le pilote de F1 Daniel Ricciardo, l'homme d'affaires Jean-Claude Biver et le chef Juan Arbelaez. Ce dernier est présent dans le Sud de la France depuis plusieurs jours. On a notamment pu le voir en compagnie de sa petite-amie Laury Thilleman au gala de l'AmfAR trois jours plus tôt.

Tag Heuer travaille depuis de nombreuses années avec des sportifs de haut niveau et des artistes prestigieux pour faire la promotion de ses montres. Par la passé, elle a collaboré avec les plus grands noms dont Leonardo Dicaprio, Cameron Diaz, Cristiano Ronaldo, Cara Delevingne, Maria Sharapova ou encore Brad Pitt . Récemment la marque a annoncé sa nouvelle ambassadrice de choc, le mannequin ultra populaire Bella Hadid.