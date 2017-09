Philippe Etchebest méconnaissable : Son incroyable relooking !

Petite devinette : Quel grand chef est un mix entre le géant d'Harry Potter Hagrid et le nain du Seigneur des anneaux Gimli ? Philippe Etchebest bien sûr.

Nous vous promettons que nous n'avons consommé aucune substance illicite avant la rédaction de cet article. C'est simplement que dans l'épisode de Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus ? (M6) du 20 septembre 2017, le juré de Top Chef a subi un relooking afin d'être méconnaissable.

La raison ? Il s'est rendu dans un restaurant qu'il avait tenté de sauver afin de voir si ses conseils avait été appliqués sans être reconnu par les patrons afin d'être servi comme un client lambda. Après environ trois heures de relooking, c'est donc avec des cheveux bruns, une barbe et des lunettes qu'il s'est rendu à l'établissement de Marina et Vincent, en Dordogne. Et ces derniers n'y ont vu que du feu !

Ils étaient donc stupéfaits de découvrir qui se cachait derrière ce personnage. Heureusement pour eux, le service était quasi irréprochable.