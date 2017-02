Philippe Manoeuvre, papa à 62 ans : Un prénom rock'n'roll pour sa fille

Carnet rose pour Philippe Manoeuvre. Le célèbre critique rock, ex-juré de la Nouvelle Star également, vient de fêter la naissance de son troisième enfant, une petite fille. À 62 ans, ce rockeur dans l'âme goûte à nouveau aux joies de la paternité.

Manoeuvre a annoncé la bonne nouvelle au Parisien, au détour d'une rencontre à Clichy-la-Garenne, où il bouclait son tout dernier numéro en tant que rédacteur en chef de Rock & Folk. Quelques jours plus tôt, il était devenu le papa d'une petite fille prénommée Lily Rock. C'est donc sur un nuage que l'iconique figure de la culture rock en France part à la retraite, grâce à laquelle il disposera de beaucoup de temps pour profiter de son bébé. "Vingt-quatre ans que je ne prends que quinze jours de vacances entre deux bouclages", avoue-t-il au Parisien.

Mais les temps changent. "Je vais enfin prendre le temps pour écrire des livres et m'occuper de ma femme et de mes enfants, assure celui que l'on surnomme Philman. Une autre aventure commence. Aujourd'hui, c'est la fin de mon adolescence."

Philippe Manoeuvre va donc pouvoir profiter de ce bonheur aux côtés de Candice de La Richardière, la femme qu'il a épousée en juin 2014 et qui lui a déjà donné un petit Ulysse, né le 24 décembre 2011. Philippe Manoeuvre était déjà le papa d'une autre une fille, Manon (29 ans), issue de son précédent mariage avec l'actrice britannique Carey More.

"Tout ça me fait rajeunir", disait-il en août 2014 après avoir raconté son histoire d'amour avec la jolie Candice, une attachée de presse amoureuse des Stones. Et d'ajouter : "Les rockeurs ne doivent pas se lamenter sur leur âge, leurs problèmes de santé, et doivent continuer à faire ce qu'ils faisaient à 25 ans. Sinon, c'est la maison de retraite."