Pier Silvio Berlusconi : Le fils de Silvio, ultra-musclé du haut de ses 48 ans

Dans la famille Berlusconi, nous demandons Pier Silvio. Fils de Silvio Berlusconi et de Carla Elvira Dall'Oglio, il a commencé sa carrière professionnelle dans les entreprises familiales. Aujourd'hui, c'est un des plus puissants hommes d'affaires du pays, lui qui est passé du marketing pour Publitalia '80 à la petite lucarne avec des postes de responsabilité dans les politiques éditoriales des chaînes de Mediaset. Passé ensuite sous-directeur général des réseaux de télévision italienne (RTI) et vice-président du Conseil d'administration de la même société en tant que CEO, à vice-président du groupe Mediaset et président et chef de la direction de la RTI, Pier Silvio s'est forgé une réputation, loin de son père, ancien président du Conseil italien.

Côté privé, il est divorcé du mannequin Emanuela Mussida, mère de leur fille Lucrezia Vittoria, née en 1990. Depuis, il est en couple avec l'animatrice de télévision Silvia Toffanin, avec qui il a eu Lorenzo Mattia (7 ans) et Sofia Valentina (qui est née en 2015).

C'est d'ailleurs au côté de Silvia et de son fils qu'il a récemment été aperçu du côté de Saint-Tropez où, visiblement, la rentrée ne concerne pas tout le monde. Le dirigeant italien de 48 ans était en vacances, fin août, à bord d'un imposant yacht, où il profitait du farniente, tout en s'offrant quelques petits loisirs maritimes comme du paddle.

Face à sa belle et son fiston, le charismatique et séduisant Pier Silvio n'a pas hésité à afficher son impressionnante musculature. Le beau gosse a visiblement travaillé dur pour se pavaner aujourd'hui avec un tel corps ciselé, les bras gonflés à bloc et les pectoraux de sortie. Pain & Gain !