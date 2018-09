Pierre Arditi accro aux jeux : Cette "drogue" qui aurait pu le tuer

On le sait, Pierre Arditi n'a pas sa langue dans sa poche. Et lorsqu'il s'agit de faire des révélations sur sa vie privée, le comédien de 73 ans n'hésite jamais à nous surprendre. Invité dans l'émission La Bande Originale animée par Nagui sur France Inter ce jeudi 6 septembre 2018, Pierre Arditi a cette fois-ci fait des confidences sur une période sombre qui a marqué sa vie.

Questionné sur le sujet de son ancienne addiction aux jeux, le mari de l'actrice Evelyne Bouix a d'abord vivement indiqué que c'était une "drogue". Commence alors le récit de sa descente aux enfers entamée à cause d'un homme qui lui a fait découvrir l'univers des jeux. "Comme toujours dans ces cas-là, la vie rend un mauvais service, c'est-à-dire qu'on a gagné", regrette-t-il. Gagne après gagne, Pierre Arditi ne pouvait pas s'empêcher de retourner dans les salles de jeux. Mais sa chance a vite tourné : "Le lendemain on a perdu bien sûr."

Et le cauchemar démarre. Le septuagénaire se livre alors sur le cercle vicieux dans lequel il s'est retrouvé pendant près de cinq ans : "Après on joue pour essayer de récupérer ce qu'on a perdu, mais évidemment on ne récupère jamais ce qu'on a perdu. Et plus on joue, plus on perd, et plus on perd, plus on s'enfonce, et plus on s'enfonce, plus on finit par ne plus regarder la vie en face, et surtout soi-même en face."

Une situation impossible qui aurait pu lui coûter la vie, lui qui a même pensé à "se tirer une balle dans la tête" comme il le raconte au micro de Nagui : "On finit par écraser du talon tout ce qui avait un sens avant : sa femme, ses enfants, ses amis... Je serais mort si je ne m'étais pas arrêté."

Heureusement, Pierre Arditi a su vaincre ses démons. Toujours aussi actif, il enchaîne les projets et sera d'ailleurs prochainement de retour sur les planches au théâtre pour jouer dans la réadaptation de la célèbre pièce de Molière, Le Tartuffe.