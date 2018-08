Pierre Boutron victime d'un accident de voiture : Sa femme n'a pas survécu...

Le réalisateur français Pierre Boutron et sa femme ont été victimes d'un terrible accident de voiture, lundi 30 juillet 2018, près de Marseille. Si les circonstances sont encore à déterminer, nous savons que le cinéaste de 71 ans est actuellement en réanimation. Mais selon nos informations, il va s'en sortir et ses jours ne sont plus danger. En revanche, on ne peut pas en dire autant de la personne qui l'accompagnait au moment du drame : sa femme depuis trente-deux ans, Monique Juglard. Cette dernière est malheureusement décédée...

Grand réalisateur de télévision, Pierre Boutron a fait ses armes au théâtre, connaissant le succès avec son adaptation du Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde au milieu des années 70. Pour le petit écran, il a dirigé les plus grands, d'Anouk Aimée à André Dussollier en passant par Robin Renucci, Isabelle Carré ou encore Roger Hanin. Dans les années 2000, il enchaîne les cartons d'audience avec L'Affaire Dominici, dans lequel Michel Serrault donnait la réplique à Michel Blanc, puis Le Silence de la mer, avec Michel Galabru et Thomas Jouannet, sans oublier le Désiré Landru campé par Patrick Timsit. Entre 1995 et 2002, il avait également signé 13 épisodes de la série Florence Larrieu, le juge est une femme. Au cinéma, on lui doit Fiesta, un film qui vaudra à sa vedette Jean-Louis Trintignant d'être nommée au César du meilleur acteur en 1996.