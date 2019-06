Pierre-Jean Chalençon (Affaire conclue) endetté : "Je vais organiser une vente"

Pierre-Jean Chalençon va-t-il devoir vendre son Palais Vivienne à Paris ?

Interrogé par nos confrères de Télé 2 semaines, l'acheteur d'Affaire conclue sur France 2 – qui ne participera finalement pas à la prochaine saison de Danse avec les stars sur TF1 – a indiqué qu'il était endetté depuis l'achat, fin 2015, de sa luxueuse résidence située dans le 2e arrondissement de Paris.

"Cet hôtel particulier m'a coûté environ 6 millions d'euros, auxquels il convient d'ajouter les frais de restauration. Je me suis endetté sur vingt

ans", a-t-il révélé sans langue de bois. Et le collectionneur spécialiste de Napoléon Bonaparte de poursuivre : "Pour rembourser, je dois dégager un chiffre d'affaires mensuel. J'organise moi-même des visites de deux heures, à 40 euros par personne, et 70 euros pour la version champagne et petits fours. Je le loue également, entre 5000 et 8000 euros la soirée."

Une chose est sûre, ce n'est pas avec les objets qu'il achète dans Affaire conclue que Pierre-Jean Chalençon pourra se dégager une quelconque marge... puisqu'il collectionne et ne vend rien ! "L'émission rapporte à tout le monde, sauf à moi. La somme que je touche de la production [1000 euros par jour de tournage de 5 émissions, NDLR] ne rembourse pas mes achats. Je réfléchis à organiser prochainement une grande vente pour sauver le Palais Vivienne", a-t-il expliqué.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 2 semaines, actuellement en kiosque.