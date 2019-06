Pierre-Jean Chalençon viré de Danse avec les stars : "Pas grave pour moi..."

Pierre-Jean Chalençon n'aura finalement pas le plaisir d'être candidat de la saison 10 de Danse avec les stars. Alors qu'il était confirmé au casting, le première chaîne a finalement pris la décision de l'écarter comme il l'a confié sur Twitter.

"Comme je l'avais annoncé il y a quelques heures... Je suis victime de guerre entre TF1 et mon ami Cyril Hanouna... Je suis débarqué de danse.... Pas grave pour moi et plus grave pour eux !", a posté le chroniqueur d'Affaire conclue (France 2) jeudi 13 juin 2019 sur le réseau social. Il a ensuite remercié l'animateur de Touche pas à mon poste pour son soutien et a confirmé qu'il ferait partie de l'émission la saison prochaine.

"Je ferai une conférence de presse en début de semaine prochaine afin de clarifier et de réagir sur cette décision du directeur de TF1... d'ici là, je ne m'exprimerai plus. Encore merci à tous pour vos messages de soutien. Et à mon ami Cyril Hanouna qui ma apporté son soutien", a conclu le collectionneur spécialiste de Napoléon de 48 ans.