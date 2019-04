Pierre-Jean Chalençon et Bruno Solo épatés par de belles voitures

Du 29 avril au 4 mai 2019 se tient la 28e édition du Tour Auto Optic 2000. Un parcours sportif qui s'inscrit dans la continuité d'un événement dont la création remonte à l'année 1899 et qui s'appelait alors Tour de France Automobile. Il s'agit de la plus ancienne épreuve de compétition encore en activité.

Sous la verrière du Grand Palais, les amateurs de bolides ont ainsi pu découvrir de sublimes modèles. Parmi les spectateurs, le populaire acteur Bruno Solo, l'animateur Laurent Romejko, le chroniqueur télé (Affaire conclue) et collectionneur Pierre-Jean Chalençon ainsi que l'homme de la nuit Tony Gomez, le présentateur de l'émission Vintage Mecanic (RMC Découverte) François Allain, l'ancien président de la Fédération française de tennis (FFT) Christian Bîmes, la maire du 8e arrondissement Jeanne d'Hauteserre...

Après avoir exposé leurs bolides, les 240 concurrents ont quitté la capitale dès les premières heures de la matinée du 30 avril pour se lancer sur les routes de France et se mesurer lors d'épreuves chronométrées (compétition ou régularité) sur quatre circuits (Dijon-Prenois, Magny-Cours, Charade, Le Mans) et dix épreuves spéciales sur routes fermées. Le parcours du Tour Auto Optic 2000, chaque année renouvelé, fera étape à Dijon, Lyon, Vichy, Tours et Deauville, où les concurrents seront attendus samedi soir.

Pour gagner, il faut cumuler les meilleurs temps lors des spéciales sur circuits ou routes fermées. Équipage et voitures doivent répondre aux exigences du code sportif de la FIA, Annexe K. Logiquement, la tête du classement compétition est trustée par les voitures les plus affûtées : AC Cobra, Ford GT 40, Jaguar Type E, Porsche 904 pour ne citer qu'elles. Le classement est lui-même divisé en quatre catégories : classement général scratch (hors G/H/I), Compétition G (1966 à 1971), Compétition H/I (1972 à 1981) et enfin l'Indice de Performance.