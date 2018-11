Pierre Niney ultramusclé : Le héros de 'Sauver ou périr' est métamorphosé !

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans ! Ceux de Pierre Niney découvrent, stupéfaits, son nouveau corps. Pour son nouveau film, l'acteur s'est métamorphosé et régale ses admirateurs...

Pierre Niney sera très bientôt à l'affiche de Sauver ou périr. Il y incarne Franck, un sapeur-pompier de Paris marié et père de jumelles, qui se sacrifie pour sauver ses hommes lors d'un incendie. Pour donner vie à ce personnage, l'acteur de 29 ans et héros fluet du film Yves Saint Laurent (paru en 2014) a suivi un entraînement intensif et s'est considérablement musclé.

Il le prouve en image sur Instagram et suscite l'heureuse stupeur de ses près de 460 000 followers.