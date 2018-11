Joyce Jonathan retrouve Jean-Marc Barr et Alex Lutz à La Baule

Il y avait encore du beau monde cette année au Festival du Film de La Baule. Du 6 au 11 novembre 2018 s'est en effet tenue la 5ème édition de cette manifestation dédiée au cinéma et aux musiques de films. Au programme des festivités : Gérard Depardieu chantant Barbara, Arielle Dombasle et Nicolas Ker défendant Alien Crystal Palace et se rendant par la même occasion à la première du film À deux heures de Paris (sorti en août dernier et notamment porté à La Baule par Fred Testot et Shirley Bousquet) ou bien encore l'acteur Michael Lonsdale distingué pour l'ensemble de sa carrière avec la remise de l'Ibis d'Or d'Honneur.

Samedi soir (10 novembre), le palmarès a été révélé par les membres du jury présidé cette année par Catherine Jacob. Aux côtés d'Axelle Laffont, Mathieu Lamboley, Philippe Kelly, Audrey Fleurot et Alex Jaffrey, cette dernière a choisi de décerner l'Ibis d'or du meilleur film à Sauver ou périr, drame de Frédéric Tellier avec Pierre Niney et Anaïs Demoustier qui débarquera dans les salles le 28 novembre.

L'Ibis d'or de la meilleure actrice à quant à lui été attribué à Erika Sainte pour sa prestation dans À deux heures de Paris. Le prix du public est revenu au film Au bout des doigts (au cinéma le 26 décembre prochain) de Ludovic Bernard avec Jules Benchetrit et Lambert Wilson. Enfin, Alex Lutz, grand habitué de l'événement, a reçu les prix du meilleur scénario et du meilleur acteur pour son film Guy, également sorti en août dernier.

La veille de la clôture (vendredi 9 novembre), une exposition était mise en avant pour accompagner ce festival. Plusieurs artistes, acteurs, chanteurs ou réalisateurs, étaient réunis pour raconter un souvenir inoubliable de carrière avant de poser devant les grands aquariums de l'Océarium du Croisic. Joyce Jonathan, Jean-Marc Barr (présent alors que le festival rendait entre autres hommage au compositeur Eric Serra, auteur des musiques du Grand Bleu), Gaia Weiss, Dominique Desseigne et sa compagne Alexandra Cardinal, Amy Bailey, Jérôme Anthony, Natacha Régnier, Jacques Perrin, Yaniss Lespert et sa compagne Bétina Orsetti et Christophe Barratier étaient présents. Alex Lutz a ensuite profité de cet événement pour donner un concert, lui qui sera en tournée pour plusieurs dates jusqu'en mars 2019.