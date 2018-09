Alex Lutz : Un "Guy" majestueux entouré de ses amis stars

En salles depuis ce 29 août 2018, Guy, le nouveau film de et avec Alex Lutz, a reçu un très bel accueil de la presse et du public. Depuis la présentation à Cannes en mai dernier, le long métrage enchaîne louange sur louange. La veille de sa sortie en salles, c'est au Gaumont-Opéra à Paris qu'Alex Lutz avait donné rendez-vous au public ainsi qu'à ses amis pour une grande avant-première.

Le réalisateur, acteur et humoriste était bien évidemment de la partie, épaulé par son ami et collaborateur Tim Dingler. Sa distribution avait elle aussi répondu présente, avec Pascale Arbillot, Dani, Elodie Bouchez et Nicole Calfan. D'autres invités comme le producteur de spectacles Jean-Marc Dumontet, Romane Bohringer, Véronique Jannot, Valérie Karsenti, Josée Dayan, Line Renaud, le réalisateur Arnaud Desplechin, Isild Le Besco, Thomas Solivérès et sa compagne Lucie Boujenah, le trio Sophie Mounicot, Laurent Spielvogel et Catherine Marchal, Caroline Loeb et sa fille Louise, Eve Darlan, Clémence Faivre et son compagnon Mario Luraschi, Jean-Paul Gaultier, Sandrine Dumas ou encore Tonie Marshall, Victoria Bedos, Axelle Laffont, Lilou Fogli, Florent Peyre, Elodie Navarre, Pierre Palmade, Thierry Ardisson accompagné de Laurent Baffie, Arnaud Valois et Lisa Azuelos étaient également de la partie. Tout comme Mathilde Vitry (comédienne et fille de Sylvie Joly) et Philippe Gautier, Valérie Mairesse, Emmanuel Murat, Maryse Gildas, Bernard Murat et Zana Murat, Bertrand Blier et sa femme Farida Rahouadj, Sophie Darel et son compagnon Jacques Anaclet ou encore Andréa Bescond et Eric Métayer du film Les Chatouilles. Un sacré tapis rouge donc !

Guy suit Gauthier, un jeune journaliste qui apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.

