Plus belle la vie : Blanche Marci en danger de mort !

L'enchanteur (incarné par Bruce Tessore) ne cesse de faire des victimes et comme on le sait, une grande menace pèse sur la famille Marci puisque, de retour au Mistral, Johanna rencontrera son nouveau beau-père qui projettera de la tuer. Mais comme on l'apprend grâce au magazine, le meurtrier, pris de panique, va s'en prendre à sa propre femme, Blanche ! "Je vais la sauver", déclare alors Dounia Coesens. Et Cécilia Hornus d'ajouter : "Oui, c'est grâce à Johanna que Blanche n'aura pas une fin malheureuse."

Johanna va donc voler au secours de sa mère après avoir découvert la vraie identité de l'Enchanteur. Comment ? Elle explique : "Nicolas va avoir une attitude très étrange vis-à-vis de Johanna qui, à force de fouiner, va découvrir plusieurs indices. Et quand Patrick Nebout lui fait part des soupçons, ça fait tilt ."

Forcément, cet épisode tragique rapprochera les deux femmes dont les rapports n'ont jamais été simples.

Ce retour de Dounia Coesens dans la série marque-t-il le début d'autres collaborations avec la célèbre série ? "Les producteurs ont laissé une porte ouverte", déclare la comédienne. On croise les doigts.