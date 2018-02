Plus belle la vie – Mariage de Barbara : "Il va y avoir des rebondissements" !

Surprise ! Barbara et son chéri Elias vont se marier le 14 février prochain dans la série Plus belle la vie sur France 3. Mais voilà, comme le révèle Léa François au magazine Télé Star, tout ne va pas se passer comme prévu !

Ce rebondissement dans le scénario de la célèbre série a surpris les fans comme les acteurs. "En apprenant ce mariage, je me suis dit : 'Ils ne vont quand même pas oser ! Barbara et Elias se connaissent à peine !' J'étais estomaquée en lisant les textes à mesure qu'ils arrivaient", confie la comédienne, qui concède que cette décision correspond tout de même bien au tempérament de son personnage.

Pourtant, tout ne va pas être simple pour Barbara le jour du mariage. "Rien ne va se passer comme prévu, a en effet confié Léa François. Il va y avoir des rebondissements. Mélanie s'applique à tout organiser parfaitement mais un gros chamboulement va se produire. Barbara va douter et va décider de tout quitter. À un moment, elle ne va plus vouloir se marier."

Cela signifie-t-il que cette union sera rapidement en danger ? Selon l'actrice, "tout est possible dans Plus belle la vie". Alors, mariage dans six mois ou histoire d'amour qui peut durer ? Selon Léa François cette romance peut être très sérieuse...