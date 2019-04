Plus belle la vie : Premières infos sur les 15 ans de la série

Plus belle la vie fêtera prochainement ses quinze ans d'existence. Si cela tombe le 30 août 2019, la production de la série phare de France 3 a pris le parti de diffuser les épisodes de cet anniversaire en juin prochain. La raison ? Elle craignait que les audiences soient moins importantes l'été.

Nos confrères de Télé Star dévoilent que "l'anniversaire durera une semaine, avec une diffusion potentiellement étalée sur sept jours" : "La production en a fait la demande à France 3 et est toujours dans l'attente d'une réponse", est-il précisé. Aurélie Vaneck (Ninon) pourrait finalement ne pas faire son retour en septembre à cause de ce changement de calendrier. Ce qui est certain, c'est que Laetitia Milot ne fera pas son come-back pour le prime des quinze ans. En revanche, la belle brune de 38 ans sera de retour l'automne prochain, à l'occasion d'un prime time événement.

"Enfin, Juliette Chêne, Thierry Ragueneau et Ambroise Michel ont tous les trois fait savoir qu'ils souhaitaient revenir", peut-on lire en conclusion de l'article. Télé Star a aussi révélé que Michel Cordes (73 ans) quittait Plus belle la vie. Etant donné qu'il est présent depuis le début de la série, en 2004, la production lui a préparé une sortie digne de ce nom. Un épisode spécial ou un prime time sera diffusé à l'automne prochain.

L'interprète de Roland Marci souhaite prendre sa retraite. Laurent Orry, qui incarnait Jérôme Belesta depuis 2015, quittera aussi le programme. Le comédien souhaiterait désormais "s'adonner à de nouveaux projets professionnels" et devrait ainsi "quitter la série dès la rentrée prochaine" selon Télé Star.

