Plus belle la vie : Un nouveau personnage change d'interprète !

C'est la loi des séries ! Des personnages doivent parfois changer d'interprète et c'est aux téléspectateurs de s'adapter à cette nouveauté qui désarçonne. Le public de Plus belle la vie (France 3) va bientôt être confronté une nouvelle fois à ce cas de figure.

En effet, comme l'indique le site officiel de Plus belle la vie, la jeune Lucie Boher (6 ans) – jusque-là campée par des jumelles, Camélia et Jailys Medjdoub, souvent critiquées pour la qualité de leur jeu – sera prochainement interprétée par une nouvelle jeune comédienne dont on ignore encore l'identité. Quel visage aura bientôt la fille de Samia Nassri (Fabienne Carat) et de Jean-Paul Boher (Stéphane Henon) ? Suspense.

Pour rappel, le personnage d'Émilie Roux, la fille de Babeth et belle-fille de Patrick Nebout, bénéficiera lui aussi d'une nouvelle interprète, prochainement, pour son retour dans l'intrigue. Charlie Joirkin (qui avait quitté le show en 2015) sera remplacée par Laurie Bordesoules.

C'est à partir du 28 mars 2019 que le relais se fera avec la nouvelle Lucie Boher.