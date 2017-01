Polisse : Maïwenn et JoeyStarr, une relation passionnelle

Ce lundi 30 janvier, la chaîne M6 diffuse le film qui a fait un électrochoc au Festival de Cannes et remporté le prix du jury : Polisse. Un film intense dont la réussite repose, en partie, sur le casting impeccable que Maïwenn a rassemblé devant sa caméra. Pas étonnant de savoir qu'une bonne partie du casting a reçu des nominations, voire un trophée aux César. Ainsi, JoeyStarr avait fait sensation dans son rôle de flic brut de décoffrage mais tendre quand il veut, au point de provoquer sans le vouloir la polémique "Michel Blanc" - Mathilde Seigner, qui remettait le prix du second rôle, a dit ouvertement que la moitié de NTM méritait de gagner. Mais saviez-vous que la star de Camping n'est pas la seule à être fan de Didier Morville (son vrai nom ?). En effet, la réalisatrice et actrice Maïwenn a noué une relation forte avec lui également.

C'est dans Le Bal des actrices que Maïwenn a dirigé pour la première fois JoeyStarr, en 2009. La performance de l'acteur novice montre une nouvelle facette de celui qui était plutôt abonné à la rubrique "faits divers de stars"... La cinéaste était sa compagne à l'époque du tournage, et elle a même été jusqu'à dire en 2011 au Parisien : "J'ai écrit ce film pour lui, pour révéler sa sensibilité, sa profondeur, son humanité".

Toutefois, la même année, le discours de JoeyStarr sur le plateau d'On n'est pas couché est moins élogieux : "Maiwenn a tenté de créer des scissions dans le groupe d'acteurs pour des raisons que j'ignore et ça a fait tout imploser. A Cannes j'étais amer, elle ne m'adressait pas la parole. Je n'ai même pas été invité à la première du film lundi soir." A Cannes, lors de la présentation du film, le duo n'a rien révélé comme inimitié. L'oeuvre d'art a surpassé leur mésentente et reste dans les mémoires un film fort avec des scènes cultes comme celle-ci dessous :