Prince Harry : Mis au régime par Meghan Markle, il a perdu du poids !

Enfin, après des années d'histoires compliquées et de célibat pesant, le prince Harry a trouvé l'amour, le vrai ; et pour lui, il est prêt à tous les sacrifices. Ces derniers temps, cela concerne surtout son régime alimentaire : après lui avoir fait arrêter la cigarette, Meghan Markle s'occupe en effet de le mettre sur le droit chemin pour avoir un époux au top de sa forme le jour de leur mariage, le 19 mai 2018 à Windsor.

Quelques mois après de précédentes révélations sur l'influence de l'Américaine sur le fils du prince Charles en matière d'hygiène de vie, l'opération "Healthy Harry" se poursuit. Correspondante royale émérite du Daily Mail, Rebecca English révèle les grandes lignes de ce programme drastique, entre "clean eating" ("bien manger") et séances de sport à la salle de muscu - une salle de sport d'un certain standing et d'une certaine discrétion, bien entendu.

"Meghan a totalement changé le régime alimentaire d'Harry, confie une source de la journaliste. Elle l'a converti aux jus et il a perdu un peu plus de 3 kilos, ce qui est énorme pour quelqu'un d'aussi mince que lui. Ils ont acheté une centrifugeuse haut de gamme et elle l'a mis aux smoothies à base de fruits et de légumes. Elle le dissuade aussi de manger de la viande." Bye bye burgers et pizzas, bonjour kale et quinoa sous l'impulsion de Meghan, qui entretient de son côté sa silhouette à coups de séances de yoga, de pilates et de couse à pied dans les jardins de Kensington ! La rumeur voudrait que sa robe de mariée, dont on ignore encore le créateur/la créatrice, ait dû être reprises ces dernières semaines, l'ex-héroïne de la série Suits ayant trop minci.

Quelle révolution pour Harry, qui, il y a quelques mois encore, s'alimentait en allant notamment piocher dans le réfrigérateur de son frère le prince William et sa belle-soeur la duchesse Catherine, ses voisins au palais de Kensington ! Suite à l'annonce, le 27 novembre 2017, des fiançailles de son frère cadet, le duc de Cambridge avait en effet lâché avec humour qu'Harry allait peut-être enfin arrêter de venir piller leur garde-manger. Désormais, quand il ouvre son propre réfrigérateur, il doit se trouver devant le royaume des carottes, des graines de chia et du lait d'amande. Yummy ! Ou pas.

Espérons qu'il y trouve vraiment son compte, car il n'est pas sûr que la situation change une fois qu'il aura pris Meghan Markle pour épouse... Fait amusant, la dernière sortie officielle du prince Harry, il y a quelques jours, concernait l'inauguration d'une salle de sport installée dans une église.