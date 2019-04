Prince Hisahito du Japon, 12 ans : 2 couteaux trouvés sur son bureau à l'école

La vie d'héritier du trône en puissance n'est pas une sinécure : alors que la sécurité du prince George de Cambridge à l'école primaire a déjà été menacée par deux déséquilibrés depuis son arrivée à St Thomas' Battersea et qu'il fait depuis l'objet d'une vigilance accrue, le prince Hisahito, petit-fils de l'empereur du Japon Akihito du Japon qui se prépare à abdiquer, a également été pris pour cible par un individu suspect qui lui a laissé sur son bureau d'écolier un "cadeau" qui fait froid dans le dos : des couteaux.

Les médias nippons ont révélé l'affaire, comme le rapporte l'AFP, samedi 27 avril 2019, soit à quatre jours de l'abdication de l'empereur, une première en 200 ans. Des responsables de l'école que le prince Hisahito, 12 ans, fréquente seulement depuis ce mois d'avril ont découvert vendredi deux couteaux de cuisine sur le bureau auquel il s'installe quotidiennement. L'adolescent, seul fils du prince Fumihito d'Akishino, lui-même deuxième fils du couple impérial et également père de deux grandes filles (les princesses Mako et Kako, 27 et 24 ans), n'était pas présent lorsque les couteaux ont été placés sur son bureau, vraisemblablement par un homme suspect portant un casque dont la présence a été filmée en milieu de journée ce jour-là par les caméras de sécurité de l'établissement. Il est actuellement recherché par la police.

Un incident rare qui a de quoi mettre les autorités sur les dents alors qu'Akihito doit abdiquer mardi 30 avril au profit de son fils aîné le prince héritier Naruhito, épilogue saisissant d'un processus entamé à l'été 2016, lorsque le 125e empereur du Japon avait publiquement discuté son déclin physique et la problématique induite quant à la bonne conduite de sa mission. Il se trouvait alors dans l'incapacité constitutionnelle d'abdiquer et s'était bien gardé, respectueux des textes, de prononcer le mot abdication, qu'il n'était toutefois pas difficile de lire entre les lignes : "Je dois me garder de tout commentaire au sujet des règles en vigueur du système impérial, mais je voudrais vous dire, en tant que personne, ce que je pense", avait-il d'ailleurs déclaré en préambule de cette allocution historique. A noter que le prince Fumihito, père d'Hisahito, avait appelé dès 2011 à une réforme de la Constitution pour permettre à son père déclinant de se retirer.

Le 8 juin 2017, le Parlement japonais avait amendé la Constitution pour permettre l'abdication de l'empereur Akihito et, quelques mois plus tard, le gouvernement en annonçait la date : 30 avril 2019. Le lendemain s'ouvrira pour le Trône du Chrysanthème l'ère Reiwa ("belle harmonie"), avec l'avènement de Naruhito, 59 ans.