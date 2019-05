Prince Philip : La victime de son accident de voiture à son tour condamnée

Tel est pris qui croyait prendre ? En janvier dernier, le prince Philip faisait la une des médias britanniques après avoir provoqué un grave accident de voiture en prenant le volant à 97 ans. Dans la Kia percutée par le Range Rover Freelander du duc d'Edimbourg, à la sortie du domaine royal de Sandringham, se trouvaient trois personnes, deux femmes et un bébé. L'une des passagères, particulièrement remontée contre l'époux de la reine, se révèle elle aussi être une conductrice négligente.

Comme le révèle le Daily Mail ce 28 mai 2019, Emma Fairweather a été condamnée ce mardi pour deux excès de vitesse. Absente lors de l'audience au Tribunal de King's Lynn, la Britannique de 46 ans a plaidé coupable. Elle a été condamnée à 450 livres d'amende (environ 511 euros) et six mois de retrait de permis. Lors de l'accident avec le prince Philip, Emma Fairweather a été blessée au poignet. Dans une interview accordée à l'émission This Morning sur la chaîne ITV, quelques jours après, elle avait reproché au nonagénaire de n'avoir pas pris contact avec elle pour s'excuser. L'apparition du duc d'Edimbourg, deux jours plus tard, au volant d'une Range Rover flambant neuve et sans ceinture avait ajouté de l'huile sur le feu.

Le mari d'Elizabeth II avait fini par faire amende honorable en envoyant une lettre d'excuse à la passagère blessée, expliquant son accident par un soleil éblouissant : "J'ai depuis appris que vous aviez eu le bras cassé. Je suis sincèrement désolé que vous ayez été blessée. Je vous souhaite un bon rétablissement après cette expérience traumatisante. Bien à vous, Philip", avait-il notamment écrit. Il a en fin de compte renoncé à son permis de conduire.