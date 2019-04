Princesse Madeleine : Ses filles Leonore et Adrienne trop mignonnes à la plage

Mois après mois, la nouvelle vie de la princesse Madeleine de Suède se dévoile sur Instagram en instantanés dont ses trois enfants sont les protagonistes. On avait bien compris que la douceur de la Floride, où la famille a élu domicile à l'automne 2018, était propice à profiter de la piscine extérieure en toute saison ; en ce début de printemps, c'est pour la première fois à la plage qu'on les suit.

La fille cadette du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède a publié une superbe photo de ses deux filles, la princesse Leonore (5 ans) et la princesse Adrienne (1 an), main dans la main sur le sable, au bord de l'eau. Le soleil est haut dans le ciel et les fillettes sont en maillot, la plus jeune est aussi protégée par un chapeau. Une image qui contraste avec celles de leur cousine la princesse Estelle et leur cousin le prince Oscar, les enfants de la princesse héritière Victoria, qui étaient quant à eux bien couvert pour leurs vacances de Pâques en mer Baltique !

Deux jours plus tôt, le prince Nicolas, qui fêtera le 15 juin ses 4 ans et arbore une belle chevelure blonde, se joignait à ses deux soeurs dans une photographie que la princesse Madeleine avait partagée pour célébrer Pâques. La mise en scène était étudiée : Leonore et son frère tenaient en effet sur leurs genoux de véritables lapins, en attendant sans doute d'aller chasser ceux en chocolat.