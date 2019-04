Victoria de Suède : Estelle et Oscar câlins, grand bleu et grand air pour Pâques

Si, à Pâques, certaines familles royales sont de sortie à la messe, d'autres sont de sortie à la mer ! Tandis que le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne ont profité comme chaque année de la douceur méditerranéenne à Palma de Majorque, la princesse Victoria de Suède, son mari le prince Daniel et leurs enfants la princesse Estelle et le prince Oscar ont de leur côté apprécié la fraîcheur vivifiante de la Baltique.

Tout comme Kate Middleton, qui a signé les photos du 1er anniversaire de son fils le prince Louis de Cambridge, l'héritière du roi Carl XVI Gustaf de Suède a partagé quelques images de sa progéniture qu'elle a elle-même réalisées à l'occasion d'une promenade au cours de leur séjour pascal sur l'île d'Öland. D'ordinaire, c'est à la faveur des vacances d'été que l'on retrouve la famille royale suédoise sur cette île du sud-ouest du pays, où elle jouit de sa résidence à Borgholm, la Villa Solliden, et célèbre en public l'anniversaire de Victoria, le 14 juillet.

Mais, en ce début de printemps, il fait encore frisquet et des précautions s'imposent : ainsi la princesse Estelle, 7 ans, et le prince Oscar, 3 ans, apparaissent-ils sagement coiffés de bonnets et chaudement vêtus (pull et doudoune), devant une immensité bleue en deux dimensions – ciel dégagé en haut, mer d'huile en bas. Très complices, frère et soeur se font un câlin – un peu comme sur l'une des photos de l'été 2018 dans le Gotland, un peu plus au nord – sur l'une des trois images diffusées par la cour, qui comportent également un portrait de chacun.

Une scénographie en plein air qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la cause nationale que sert depuis septembre 2017 la princesse Victoria, ambassadrice des paysages suédois, qu'elle promeut au fil de balades dans diverses régions du pays. La dernière excursion en date de ce programme l'a menée le 12 avril dans le comté de Halland, au sud de Göteborg.

Sa soeur cadette la princesse Madeleine de Suède a elle aussi partagé avec ses abonnés sur les réseaux sociaux des images de ses vacances de Pâques en famille, sous d'autres températures et latitudes : installée en Floride depuis l'an dernier avec son mari Christopher O'Neill, la princesse a immortalisé ses enfants Leonor, Oscar et Adrienne avec des lapins et à la plage.