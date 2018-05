Princesse Victoria : Une promenade à la plage qui vire au ramassage d'ordures

La campagne (c'est le cas de le dire) de la princesse héritière Victoria de Suède pour glorifier et préserver le patrimoine naturel de son pays, lancée à l'automne 2017, se poursuit à l'occasion d'une nouvelle excursion : ce 24 mai 2018, sa dixième (déjà !) "promenade" la menait dans l'archipel des îles Koster, sur la côte ouest, au nord de Göteborg, dans la province de Bohuslän.

Pour ce nouvel épisode de son programme de découverte des différentes régions de la Suède à travers les saisons, qui a vocation à inciter ses compatriotes à accorder de la place aux loisirs de plein air et profiter de la nature fabuleuse qui les entoure, la fille du roi Carl XVI Gustaf s'est intéressée au Parc national de Kosterhavet. Et la future souveraine n'a pas fait que s'y intéresser : elle s'est rendue utile, en ramassant quelques déchets sur la plage de Bastevik. Une autre manière d'éveiller les consciences sur la nécessité de protéger ces sites exceptionnels.

Si l'héritière du trône a été accueillie sur place par une petite fille et un petit garçon qui semblaient avoir peu ou prou le même âge que ses propres enfants, la princesse Estelle (6 ans) et le prince Oscar (2 ans) n'étaient pas du voyage, eux qu'on avait pu voir si mignons en début de semaine lors de la célébration du nouveau titre de championne du monde de l'équipe de Suède de hockey sur glace et un mois plus tôt lors du 72e anniversaire du monarque suédois, le 30 avril.

Dès vendredi, Victoria de Suède, ans, enchaînera avec une nouvelle escapade, cette fois dans la province centrale du Småland, avant une visite en Scanie prévue le 12 juin.