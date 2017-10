Victoria et Daniel de Suède : Discret moment de tendresse, un couple au naturel

Chez Victoria et Daniel de Suède comme dans tous les couples de la royauté, les démonstrations d'affection n'ont guère leur place lors des activités officielles, en public. Elles n'en sont que plus remarquables lorsqu'elles se produisent...

Mariés depuis le 19 juin 2010 et parents de deux magnifiques enfants, la princesse Estelle (5 ans) et le prince Oscar (1 an), la princesse héritière et son époux ont laissé entrevoir toute la tendresse qu'ils se portent et toute la complicité qui les unit mercredi 4 octobre 2017 lors d'une mission très nature. Marraine de Friluftsfrämjandets, une association qui propose des loisirs en extérieur pour petits et grands et prône les activités au grand air, la princesse Victoria en célébrait ce jour-là les 125 ans d'existence à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau parcours d'obstacles dans la forêt du parc Haga, où se trouve le palais qu'elle occupe avec sa famille.

Chaussée de Stan Smith et couverte d'un Bombers, un look bien différent de son très chic ensemble porté la veille en la cathédrale d'Uppsala pour la rentrée du conseil de l'Eglise de Suède, la future reine, très volontaire, s'est essayée à ce parcours aventure en compagnie des enfants et sous le regard de la ministre suédoise de l'Environnement, Karolina Skog. Grand ambassadeur de la pratique du sport dans son pays, le prince Daniel est resté spectateur tandis que son épouse progressait sur des cordes tendues entre des arbres. Au cours d'un moment de répit, on a pu surprendre Victoria passant amoureusement le bras autour de son époux. Le lendemain, l'ancien prof de fitness n'hésitait pas à enfiler le kimono lors d'une journée dédiée aux Special Olympics en milieu scolaire.