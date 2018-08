Estelle de Suède : Après ses images de vacances, sa rentrée à l'école spéciale

Si elle a préparé sa rentrée scolaire en s'entraînant à lire et à écrire, la princesse Estelle de Suède a aussi profité de l'été au grand air avec ses parents et son petit frère Oscar, 2 ans. Outre leur villégiature habituelle sur l'île d'Öland, en famille à la Villa Solliden avec leurs grands-parents le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, les deux bambins ont aussi savouré des vacances très "nature" avec la princesse Victoria - ambassadrice militante des loisirs de plein air dans son pays - et le prince Daniel.

Le couple héritier, qui a immortalisé ces moments au smartphone, a d'ailleurs dévoilé quelques-unes des images de son album photo personnel : goûter improvisé lors d'une promenade en forêt et cueillette de fleurs sauvages dans la province du Hälsingland, câlin complice entre frère et soeur en bord de mer dans celle du Gotland, poney sur l'île d'Öland (où Estelle a visiblement fait avec son poney Viktor un remake de L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux) ou encore sortie en bateau dans le détroit de Kalmar (cette dernière photo étant signée du prince Daniel, les précédentes étant les oeuvres de la princesse Victoria), de biens beaux souvenirs...