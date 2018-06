Famille royale de Suède : Estelle et Oscar en vedettes pour la Fête nationale

Quatre jours après avoir été réunie à l'occasion du mariage de Louise Gottlieb, la famille royale de Suède était à nouveau rassemblée dans la joie, mercredi 6 juin 2018, pour les célébrations de la Fête nationale suédoise.

Cette année, ce sont le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia qui ont donné le coup d'envoi matinal des festivités en lançant la journée portes ouvertes organisée, comme de coutume en ce jour, au palais royal Drottningholm à Stockholm, et en y accueillant les premiers visiteurs.

De leur côté, la princesse héritière Victoria et le prince Daniel marquaient le coup en déplacement à Strömsholm, visitant le palais baroque qui s'y trouve, sur le site d'une ancienne forteresse érigée au XVIe siècle par le roi Gustav Vasa, et le centre équestre très renommé (Ridskolan Strömsholm), dont c'est cette année le 150e anniversaire. Le couple héritier est arrivé sur place en calèche et la princesse Victoria, superbe dans une robe en crochet blanc, a prononcé un discours dans lequel elle a loué le privilège qu'il y a à vivre dans "un pays de paix, de prospérité et de démocratie" tel que la Suède, où "tout le monde a accès à la nature" et où "libertés et droits fondamentaux" sont respectés.

En ce jour de Fête nationale, tout le clan du monarque était mobilisé et les tâches réparties : l'héritière du trône remettait ainsi un prix à une boutique de souvenirs à Strömsholm tandis que son père le roi décernait dans le même temps une bourse d'études au cours d'une cérémonie au Musée des antiquités de Gustav III, au palais, et que le prince Carl Philip assistait à la relève de la garde. Même les deux enfants de Victoria et Daniel, la princesse Estelle (6 ans) et le prince Oscar (2 ans), ont comme souvent été mis à contribution, apparaissant tout sourire dans une nouvelle photo officielle destinée à transmettre les voeux de la famille royale à ses compatriotes.

L'espiègle Estelle portait naturellement la robe folklorique aux couleurs nationales, et c'est dans cette tenue qu'on a pu la découvrir en vrai, le soir venu, lors de la soirée de gala orchestrée au palais royal de Skansen. Tout comme elle, la reine Silvia, la princesse Victoria, la princesse Sofia et la princesse Madeleine, également présente avec son mari Christopher O'Neill, portaient l'habit traditionnel à l'occasion de ce concert en plein air suivi d'une réception à laquelle membres du gouvernement et personnalités étaient conviés.